Padre e figlio di 22 mesi scompaiono durante una passeggiata a McHenry: ritrovati sani e salvi dopo ore di ricerche

Padre e figlio ritrovti dopo ore di paura

Todd Sabatini e il piccolo Theo erano usciti di casa nell’Illinois per la loro consueta passeggiata

Un’uscita che sembrava del tutto normale si è trasformata in una corsa contro il tempo tra Illinois e Wisconsin. Todd Sabatini, 36 anni, e il figlio Theo, appena 22 mesi, erano usciti dalla loro abitazione di McHenry intorno a mezzogiorno di sabato 8 agosto per una passeggiata. Quattro ore più tardi, però, non erano ancora rientrati e la famiglia ha dato l’allarme.

La preoccupazione è aumentata rapidamente perché, secondo quanto riferito alla polizia dai familiari, quel comportamento era insolito per Todd. Il padre, inoltre, non avrebbe avuto con sé le provviste necessarie per affrontare una lunga escursione insieme al bambino. Le ricerche hanno portato gli investigatori anche fuori dall’Illinois, fino all’area di Milwaukee.

La vicenda si è conclusa domenica 9 agosto con la notizia più attesa: Todd e Theo sono stati ritrovati sani e salvi.

La passeggiata, poi il mancato rientro a casa

Todd e il figlio erano usciti dalla loro abitazione di McHenry, nella zona di Brown Street, intorno alle 12. Per la famiglia non c’era inizialmente nulla di insolito: le passeggiate padre-figlio erano una consuetudine.

Intorno alle 16, però, la situazione è cambiata. Todd e Theo non erano ancora tornati e non avevano dato notizie. I familiari si sono quindi rivolti alle forze dell’ordine.

Gli investigatori hanno iniziato a ricostruire gli spostamenti del 36enne attraverso testimonianze e immagini di videosorveglianza.

Una delle telecamere ha ripreso Todd insieme al piccolo Theo all’interno di un supermercato Jewel-Osco, dopo l’uscita da casa. Poco dopo è arrivato un elemento che ha aumentato i dubbi: il passeggino del bambino è stato trovato abbandonato dietro un’attività commerciale nella zona di McHenry.

Le tracce portano fuori dall’Illinois

Con il passare delle ore, la ricerca si è allargata. Gli investigatori hanno raccolto segnalazioni che collocavano padre e figlio anche nel Wisconsin.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, Todd e Theo avrebbero utilizzato un servizio di trasporto condiviso per raggiungere la zona di Salem Lakes, prima di spostarsi verso Greenfield, nell’area di Milwaukee.

A Greenfield, intorno alle 14 di sabato, Todd avrebbe raggiunto il locale dipartimento di polizia e avrebbe parlato con un agente. Non è stato reso noto di cosa abbiano discusso.

Successivamente, padre e figlio si sarebbero allontanati dalla zona a piedi.

Gli investigatori hanno quindi continuato a verificare ogni possibile spostamento, collaborando con le forze dell’ordine dell’Illinois e del Wisconsin.

Dalla Taco Bell alla chiesa: gli ultimi spostamenti

Nel tentativo di ricostruire quelle ore, la polizia ha raccolto anche altri elementi.

Todd avrebbe parlato con qualcuno all’esterno di un Taco Bell e avrebbe successivamente tentato di entrare in contatto con una persona all’interno della chiesa luterana di Zion.

Questi episodi, sommati al viaggio fuori dallo Stato e al fatto che il padre si fosse allontanato a piedi con un bambino di appena 22 mesi, hanno spinto gli investigatori a considerare la situazione meritevole di particolare attenzione.

La polizia aveva infatti sottolineato che il comportamento di Todd appariva insolito rispetto alle sue normali abitudini.

Nel pomeriggio di domenica, prima del ritrovamento, gli investigatori avevano ricevuto informazioni considerate attendibili sulla presenza di padre e figlio nell’area di Milwaukee. Le ricerche si erano quindi concentrate anche in quella zona.

Il lieto fine dopo una giornata di ricerche

Dopo ore di apprensione, domenica è arrivata la svolta.

Il dipartimento di polizia di McHenry ha comunicato che Todd e Theo erano stati individuati e stavano bene. Gli investigatori sono riusciti a rintracciarli dopo una giornata di ricerche che aveva coinvolto più agenzie e interessato due Stati.

Il dipartimento ha ringraziato pubblicamente la comunità, le forze dell’ordine locali e quelle del Wisconsin che hanno contribuito alla ricerca.

Per il momento, tuttavia, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento. Non è quindi ancora chiaro perché Todd e il figlio si siano allontanati così tanto da casa, perché il passeggino sia stato lasciato a McHenry e cosa sia accaduto nelle ore trascorse tra la partenza e il ritrovamento.

Le autorità hanno fatto sapere che seguirà una comunicazione ufficiale. L’indagine dovrà ora chiarire la sequenza degli spostamenti di padre e figlio e soprattutto le ragioni di una giornata iniziata come una semplice passeggiata e conclusasi con una vasta operazione di ricerca tra Illinois e Wisconsin.