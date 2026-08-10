Ballando con le Stelle: Paolo Belli potrebbe fermarsi, spunta il nome del sostituto e il cast prende forma

Milly Carlucci con Paolo Belli

Milly Carlucci prepara la ventunesima edizione del dance show di Rai 1

La nuova stagione di Ballando con le Stelle comincia a prendere forma, ma c’è una domanda che pesa più delle altre: che fine farà Paolo Belli? La storica spalla di Milly Carlucci, presenza fissa del programma per 19 edizioni, potrebbe infatti non tornare nel ruolo che lo ha accompagnato per quasi vent’anni. La sua eventuale assenza sarebbe una delle novità più significative della nuova stagione, soprattutto alla luce della delicata vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto nelle scorse settimane.

Intanto il cast dei concorrenti si arricchisce di nomi destinati a catturare l’attenzione del pubblico: Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri sono tra i primi concorrenti ufficializzati, mentre circolano e vengono riportate altre candidature eccellenti, da Jimmy Ghione a Eugenio Finardi, fino ad Anna Safroncik e Noemi Bocchi. La nuova edizione dovrebbe partire su Rai 1 sabato 3 ottobre.

Paolo Belli, la grande assenza che potrebbe cambiare Ballando

Per capire quanto peserebbe l’eventuale forfait di Belli basta ricordare il suo rapporto con il programma. Per 19 edizioni è stato accanto a Milly Carlucci, diventando molto più di un semplice co-conduttore: era il volto che entrava nella sala delle stelle, dialogava con i concorrenti, accompagnava i momenti più leggeri e rappresentava una delle presenze storiche del format.

Nel 2025 Belli aveva già lasciato temporaneamente quel ruolo per mettersi in gioco direttamente come concorrente. Ora, però, la sua presenza nella nuova edizione sarebbe tutt’altro che scontata.

A pesare è soprattutto la vicenda dell’incidente avvenuto nel luglio scorso nelle campagne della Bassa Reggiana. Belli era alla guida della bicicletta che entrò in collisione con Alessandro Magnani, 41 anni, poi morto in ospedale. Il cantante è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, un atto disposto dalla Procura nell’ambito degli accertamenti sulla dinamica e sulle cause del decesso.

Francesca Fialdini nella sala delle stelle

La posizione di Belli va però raccontata con cautela: l’iscrizione nel registro degli indagati non equivale a una dichiarazione di responsabilità. Gli accertamenti sono stati disposti proprio per chiarire le circostanze dell’incidente e le cause della morte di Magnani.

Nel frattempo, secondo le informazioni riportate sulla sua situazione professionale, Belli ha cancellato il Summer Tour 2026. La sua eventuale rinuncia a Ballando sarebbe quindi legata a un momento particolarmente delicato della sua vita personale e professionale.

Per sostituirlo nella sala delle stelle è circolato il nome di Francesca Fialdini, ma la partita non sarebbe ancora definitivamente chiusa.

Francesca Fialdini

Il nuovo cast: Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri in pista

Sul fronte dei concorrenti, invece, Milly Carlucci sta costruendo una squadra decisamente trasversale.

La prima grande sorpresa è Aurora Ramazzotti, volto televisivo e figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Per lei sarà una prova particolarmente esposta: non soltanto dovrà misurarsi con tango, samba e cha cha cha, ma entrerà in uno dei programmi più osservati del sabato sera televisivo.

C’è poi Alessandro Matri, ex attaccante di Juventus, Milan e della Nazionale, che torna nel mondo di Ballando con le Stelle dopo essere già comparso nel programma nel 2024. La sua presenza aggiunge la componente sportiva a un cast costruito proprio sulla contaminazione tra mondi diversi.

Da Jimmy Ghione a Eugenio Finardi: i nomi del cast

Tra i nomi annunciati o riportati nelle anticipazioni ci sono anche Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la notizia, e Riccardo Rossi, attore e conduttore già conosciuto da Milly Carlucci.

Particolarmente curioso è il coinvolgimento di Eugenio Finardi. Il cantautore, 74 anni, porta sulla pista una carriera musicale lunga oltre mezzo secolo e un profilo completamente diverso da quello degli altri concorrenti.

Nel cast viene indicata anche Anna Safroncik, mentre un altro nome destinato a creare grande attenzione è quello di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. La sua eventuale partecipazione avrebbe inevitabilmente una forte componente mediatica, considerando la scelta della flower designer di mantenere negli anni un profilo pubblico molto riservato.

Alberto Ravagnani e una pista sempre più trasversale

Tra i concorrenti figura inoltre Alberto Ravagnani, personaggio molto seguito sui social e già al centro dell’attenzione per il suo percorso personale e professionale.

Il suo ingresso nel cast conferma una caratteristica ormai consolidata di Ballando: affiancare personaggi provenienti da settori completamente diversi e trasformare la pista da ballo in uno spazio nel quale mettere alla prova personalità, storie e capacità di raccontarsi.

È proprio questa formula ad aver permesso al programma di rinnovarsi negli anni senza perdere la propria identità.

La nuova Ballando di Milly Carlucci riparte da Saxa Rubra

La ventunesima edizione non porterà novità soltanto nel cast. Anche la macchina produttiva cambia sede: dopo anni all’Auditorium del Foro Italico, lo show si sposta negli studi Rai di Saxa Rubra.

Milly Carlucci ha già fatto sapere che il cast è in via di definizione e la produzione sta lavorando agli ultimi dettagli.

Resta però il nodo più delicato: la presenza di Paolo Belli.

Per un programma abituato a trasformare i suoi protagonisti in una vera famiglia televisiva, perdere una figura presente per quasi due decenni non sarebbe un semplice cambio di organico. Sarebbe la fine di un pezzo della storia di Ballando con le Stelle.

E mentre Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri, Jimmy Ghione, Eugenio Finardi e gli altri nuovi protagonisti si preparano a scendere in pista, il pubblico attende di capire se, accanto a Milly Carlucci, ci sarà ancora quella voce e quel volto che per 19 anni hanno accompagnato il sabato sera di Rai 1.