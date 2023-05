Pamela Mastropietro, trovato morto in casa il papà 44enne

É stato trovato morto il padre di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni violentata e uccisa a Macerata nel gennaio del 2018. Stefano Mastropietro, 44 ​​anni, è stato rinvenuto nella sua abitazione nel quartiere romano di Morena.

Stefano Mastropietro è stato trovato privo di vita nel quartiere romano di Morena, l’ipotesi del malore

Secondo una prima ricostruzione il decesso potrebbe essere legato ad un malore e risalirebbe ad alcuni giorni fa. Sul posto è intervenuta la polizia, verrà effettuata l’autopsia. Stefano Mastropietro si trovava sul pavimento e c’era del sangue. Probabilmente l’uomo è caduto in seguito al malessere ma gli inquirenti non hanno del tutto escluso altre piste.

Il post dell’ex moglie su Facebook: ‘Almeno tu ora puoi riabbracciarla’

L’ex moglie, Alessandra Verni, ha pubblicato un post su Facebook in cui afferma: “almeno tu ora puoi riabbracciarla! Vi mando un grandissimo abbraccio angeli. Amore di mamma accogli il tuo papà”. Nel febbraio scorso la Corte d’Appello di Perugia ha confermato l’ergastolo per per Innocent Oseghale nel processo bis per omicidio di Pamela Mastropietro.