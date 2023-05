Fabio Fazio sull’addio alla Rai a Che tempo che fa: ‘Io e Luciana non siamo né vittime né martiri’

“Penso di interpretare anche il pensiero dei miei colleghi, caro Fabio la notizia oggi sei un po’ anche tu. Il fatto che lasci la Rai è una gravissima perdita per il servizio pubblico. É un grandissimo errore editoriale”.

Ferruccio de Bortoli stuzzica Fazio sull’addio alla Rai: ‘Gravissima perdita per il servizio pubblico’

Le parole di Ferruccio de Bortoli, editorialista del Corriere della Sera, sono state accompagnate dall’applauso del pubblico in studio con Fabio Fazio che ha rotto gli indugi ed ha parlato del suo approdo a Discovery durante la puntata del 14 maggio maggio di Che tempo che fa.

“Ci togliamo il pensiero… Sono in Rai da 40 anni. E comunque non si può essere un uomo adatto a tutte le stagioni. Io non lo sono. Inizio un nuovo cammino fatto di novità con grande entusiasmo. Qui ho trascorso 40 anni e voglio ringraziare tutte le persone che ho incontrato e con le quali ho lavorato.

Ho gratitudine per la Rai e se dicessi qualcosa di scortese lo direi contro di me. Per questo dico un grazie a tutti, e un grazie al pubblico, anche se ci ritroveremo da un’altra parte”. – ha riferito il conduttore di Che Tempo che fa, parlando del suo passaggio a Discovery.

Fabio Fazio: ‘Non si può essere adatto a tutte le stagioni’

“Io e Luciana Littizzetto non siamo né vittime né martiri ma siamo persone fortunatissime che avranno l’occasione di proseguire il loro lavoro altrove” – ha aggiunto Fabio Fazio che poi ha riferito che Filippa Lagerbäck era assente per Covid.