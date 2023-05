Vanno a fare shopping e lasciano bimba di 5 mesi in auto: genitori denunciati a Lucca

Hanno lasciato la figlia di appena 5 mesi in auto per andare a fare shopping. L’episodio si è verificato martedì 9 maggio a Lucca ed ha visto protagonisti una coppia originaria del Sri Lanka. La coppia era arrivata davanti al negozio Cisalfa intorno alle 17 in un pomeriggio di sole.

La coppia originaria del Sri Lanka è entrato in un’attività commerciale ed ha lasciato la piccola in auto

Hanno leggermente abbassato il finestrino per far entrare un po’ d’aria e sono entrati nell’esercizio commerciale. La neonata in auto è stata notata da una passante che in un primo momento non ha dato troppo peso alla cosa pensando che i genitori della piccola fossero in zona per delle commissioni veloci. La donna è poi entrata in un negozio e dopo un’ora ha ritrovato la bambina ancora in auto. A questo si è preoccupata ed ha allertato i carabinieri.

Sul posto sono giunti i militari della stazione di Ponte a Moriano di Lucca che l’hanno trovata ancora all’interno dell’abitacolo sul seggiolino. La bimba dormiva e sembrava tranquilla ma era visibilmente sudata. Uno dei carabinieri ha provato a forzare la portiere dell’auto mentre l’altro è entrato nell’attività commerciale ed ha fatto fare un annuncio.

L’allarme lanciato da un passante, il padre: ‘Si era addormentata e non volevamo svegliarla’

Il padre della piccola ha raggiunto i militari ed ha provato a giustificarsi spiegando che la bimba si è addormentata durante il tragitto verso il negozio e non se la sono sentiti di svegliarla.

Sul posto gli operatori del 118 che hanno provveduto a soccorrerla ed è stata trasportata al pronto soccorso dove è stata dimessa con una prognosi di tre giorni. Ê rientrata a casa mentre i genitori sono stati denunciati per abbandono di minore aggravato.