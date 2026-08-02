Paolo Abate trovato morto ad Agropoli: finisce nel modo più tragico la scomparsa del 50enne

Paolo Abate

Il corpo dell’uomo è stato trovato nella notte in località Vallone San Pietro, a poca distanza dalla sua abitazione

Si sono concluse nel modo che tutti speravano di evitare le ricerche di Paolo Abate, il 50enne di Agropoli, in provincia di Salerno, del quale non si avevano più notizie dal pomeriggio di sabato. Dopo ore di apprensione, il corpo dell’uomo è stato ritrovato nelle prime ore della notte in località Vallone San Pietro, a breve distanza dal casolare in cui viveva. Una notizia che ha gettato nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità cittadina, rimasta con il fiato sospeso fin dal momento della denuncia di scomparsa.

Le ricerche dopo l’allarme della famiglia

L’allarme era stato lanciato dai familiari quando Paolo Abate non aveva fatto rientro a casa e non era più stato possibile mettersi in contatto con lui. La segnalazione aveva fatto scattare immediatamente il piano di ricerca coordinato dalle forze dell’ordine.

Per diverse ore Carabinieri della Compagnia di Agropoli, volontari della Protezione Civile e operatori della Croce Rossa hanno battuto la zona di Moio Alto e le campagne circostanti, concentrando gli sforzi nelle aree rurali e nei terreni vicini all’abitazione dell’uomo. Le operazioni sono proseguite anche durante la notte, rese particolarmente difficili dall’oscurità e dalla conformazione del territorio.

Intorno alle 3 le attività organizzate sono state temporaneamente sospese, con l’intenzione di riprendere le ricerche alle prime luci del mattino.

La scoperta nella notte a poca distanza dall’abitazione

La svolta è arrivata circa un’ora più tardi, poco prima delle 4. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un familiare, che aveva deciso di continuare autonomamente le ricerche, a individuare il corpo senza vita di Paolo Abate tra la vegetazione, non lontano dal casolare dove il 50enne abitava.

La scoperta ha fatto scattare immediatamente l’intervento delle autorità. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma, il medico legale, che ha effettuato i primi accertamenti, e successivamente anche il magistrato di turno, chiamato a coordinare gli adempimenti previsti in casi come questo.

L’area è stata delimitata per consentire tutti i rilievi necessari prima della rimozione della salma.

Indagini in corso per chiarire le cause del decesso

Al momento non sono state rese note le cause della morte e gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli accertamenti in corso.

Sarà l’attività degli inquirenti, insieme agli eventuali esami medico-legali che potranno essere disposti nelle prossime ore, a stabilire con precisione cosa sia accaduto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori vengono valutati tutti gli scenari compatibili con gli elementi raccolti durante il sopralluogo, senza che al momento sia stata esclusa alcuna possibilità.

L’autorità giudiziaria dovrà decidere se procedere con ulteriori approfondimenti tecnici, compresa l’eventuale autopsia, che potrebbe fornire indicazioni determinanti per ricostruire gli ultimi momenti di vita del cinquantenne.

Il dolore della comunità di Agropoli

La morte di Paolo Abate ha profondamente colpito Agropoli, in particolare il quartiere Moio Alto, dove l’uomo era conosciuto e apprezzato.

Nelle ore successive alla diffusione della notizia sono stati numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti alla famiglia. Amici, conoscenti e cittadini hanno espresso il proprio dolore per una vicenda che ha lasciato sgomenta l’intera comunità.

Per tutta la giornata si erano susseguiti appelli e condivisioni sui social nel tentativo di favorire il ritrovamento dell’uomo. La speranza di riportarlo a casa sano e salvo ha accompagnato le ricerche fino all’ultimo, ma l’epilogo si è rivelato purtroppo drammatico.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire con precisione quanto accaduto prima del ritrovamento del corpo. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile definire con certezza le cause del decesso di Paolo Abate, mentre la città continua a stringersi attorno ai suoi familiari in un momento di profondo dolore.