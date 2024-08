Papà di 3 figli divorato da un coccodrillo in Australia: l’ultimo gesto eroico di Dave Hogbin 

Resti umani sono stati trovati nella pancia di un coccodrillo nel nord-est dell’Australia, A riferirlo la Polizia del Queensland. La vittima è Dave Hogbin, un padre australiano di tre figli assalito dall’animale dopo essere caduto nel fiume Annan a causa del cedimento del sentiero. Da giorni erano in corso le ricerche.

Dave Hogbin è scivolato nel fiume Annan mentre si trovava in vacanza con la moglie e i tre figli

L’uomo, un quarantenne, era scomparso sabato 3 agosto sul fiume Annan, nell’estremo nord del Queensland. “È in corso un processo di identificazione formale, ma si ritiene che i resti siano quelli di un uomo scomparso di 40 anni, del Nuovo Galles del Sud” – ha riferito nelle scorse ore la Polizia del Queensland in una nota. Poi la triste conferma. L’enorme coccodrillo è stato soppresso come riferito dai media locali, citando un portavoce del Dipartimento dell’Ambiente, della Scienza e dell’Innovazione del Queensland. Il rettile, che misurava quasi cinque metri di lunghezza, è stato avvistato a circa 4 chilometri dal punto in cui l’uomo era scomparso. É stato riconosciuto grazie ad alcuni segni distintivi sul muso.

I resti del medico sono stati trovati nella pancia del coccodrillo

I media australiani hanno riferito che il dottor Dave Hogbin si trovava in vacanza sul posto, molto popolare per la pesca, con la moglie e i figli. Dopo la caduta nel fiume Annan, a Cooktown, la consorte cercò di tirarlo fuori dall’acqua, ma anche lei ha rischiato di scivolare via lungo la riva del fiume: A quel punto l’umo l’ha esortata a lasciarle andare il braccio. La famiglia l’ha definito un “eroe”, elogiando il suo “ultimo atto di altruismo”. Il medico di base era originario di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, ed era in vacanza in campeggio con la moglie Jane, anche lei medico, e i tre figli, di sette, cinque e due anni

Il coccodrillo che ha ucciso Dave Hogbin

La moglie ha cercato di afferrarlo ma stava scivolando via anche lei e le ha chiesto di mollare: ‘Un gesto eroico’

Le autorità stanno anche indagando sulle segnalazioni apparse sui social, secondo le quali alcune persone sarebbero state viste dare da mangiare ai coccodrilli vicino alla scena dell’incidente. Nutrire i coccodrilli in Australia è un reato e può essere punito con una multa di circa 6.452 dollari australiani (4.188 dollari statunitensi). Nei media, ogni anno in Australia vengono segnalati a causa di attacchi mortali di coccodrilli. L’ultimo incidente, a luglio, ha provocato la morte di una ragazzina di 12 anni nei Territori del Nord.