Papa Francesco sull’Ucraina: ‘Più forte chi ha il coraggio della bandiera bianca, interviene il Vaticano

“É più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare. Oggi si può negoziare con l’aiuto delle potenze internazionali. La parola negoziare è coraggiosa”. Lo dice Papa Francesco in una intervista con la Radiotelevisione svizzera.

Papa Francesco alla Radiotelevisione svizzera: ‘Quando vedi che sei sconfitto occorre avere il coraggio di negoziare’

“Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare. Hai vergogna, ma con quante morti finirà? Negoziare in tempo, cercando qualche paese che faccia da mediatore. Nella guerra in Ucraina, ce ne sono tanti . La Turchia, si è offerta. E altri. Non abbiate vergogna di negoziare prima che la cosa sia peggiore” – ha aggiunto Bergoglio. Parole che hanno fatto molto rumore con il Vaticano con il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni che è intervenuto sull’intervista concessa da Francesco alla Radio Tv Svizzera.

“Il Papa usa il termine bandiera bianca, e risponde riprendendo l’immagine proposta dall’intervistatore, per indicare con essa la cessazione delle ostilità, la tregua raggiunta con il coraggio del negoziato. Altrove nell’intervista , parlando di un’altra situazione di conflitto, ma riferendosi a ogni situazione di guerra, il Papa ha affermato chiaramente: ‘il negoziato non è mai una resa'”.

Il Vaticano: ‘Il Papa si riferiva a qualsiasi situazione di conflitto, il negoziato non è mai una resa’

Il Santo Padre è intervenuto anche su quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza ha detto. “Dobbiamo andare avanti. Tutti i giorni alle sette del pomeriggio chiamo la parrocchia di Gaza. Seicento persone vivono lì e raccontano cosa vedono: è una guerra. E la guerra la fanno due, non uno. Gli irresponsabili sono questi due che fanno la guerra”.