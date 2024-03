Frosinone, sparatoria al tavolino del bar: giovane muore in ospedale, 3 feriti

Un 18enne è deceduto in ospedale ed altre tre secondo le prime informazioni sono rimaste ferite in maniera più lieve dai colpi di pistola esplosi la sera di sabato 9 marzo poco prima delle 19:30 al culmine di una lite avvenuta nel bar Shake nella centralissima via Aldo Moro nella parte bassa di Frosinone.

Agguato al bar Shake, esplosi colpi contro un gruppo di origini albanesi: 18enne muore in ospedale

Sul posto stanno operando in questo momento gli investigatori della Squadra Mobile ed i loro colleghi delle Volanti, in stretto contatto con il questore Domenico Condello. Da una prima ricostruzione risulta che al bar era seduto un gruppo di clienti di origine albanese, è stato avvicinato da una o forse più persone ma con certezza una sola ha estratto all’improvviso la pistola dopo un acceso scambio di battute ed ha fatto fuoco verso il gruppo colpendo quattro persone.

Il sindaco di Frosinone: ‘Sono sconvolto, c’era tanta gente in strada’

Una di loro è rimasta a terra ed è stata portata via con un’ambulanza del 118: il ferito risulta arrivato ancora in vita al Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone. “Sconvolto da sparatoria, c’era tanta gente in strada” – ha riferito il sindaco di Frosinone Mastrangeli.