Patrick Zaki si è sposato con rito ortodosso alla presenza di attivisti e giornalisti indipendenti

Patrick Zaki si è sposato con Reny Iskander presso la chiesa copta di San Marco a Il Cairo, Egitto.

L’attivista egiziano, laureato all’Unibo e cittadino onorario di Bologna, ha celebrato il suo matrimonio dopo un caso giudiziario durato tre anni e che si è concluso con la grazia da parte del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi lo scorso 19 luglio. Con Ahmed Saad Douma, hanno assistito alle nozze di Patrick Zaki al Cairo anche altri noti attivisti per i diritti umani in Egitto tra cui Hossam Bahgat, fondatore dell’Iniziativa egiziana per i diritti personali (Eipr), l’ong per cui lavora il ricercatore egiziano.

Nella ‘chiesa’ copta ortodossa di San Marco a Heliopolis, omonima della “cattedrale” sede del Papa copto situata nel distretto di Abbassia, c’era anche Lina Attalah, la direttrice di Mada Masr, il giornale on-line egiziano considerato la principale fonte di informazione indipendente rimasta in Egitto nonostante il suo sito sia oscurato.

Seduto accanto a Douma, graziato da Sisi il mese scorso annullando una condanna a 15 anni di reclusione per aver partecipazione agli scontri avvenuti nel dicembre 2011, c’era Ahmed Harara: è il cosiddetto ‘medico cieco’ che perse entrambi gli occhi per colpi sparati dalla polizia in due diverse manifestazioni del gennaio e novembre di quell’anno della prima rivoluzione egiziana, quella che spodestò l’autocrate Hosni Mubarak.