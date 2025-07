‘Vado a fare il bagno’, Bruno Rossi morto in spiaggia a San Teodoro davanti alla moglie

Bruno Rossi con la moglie

Un bagno nel mare sardo si trasforma in tragedia

Era in vacanza con la moglie sulla splendida spiaggia di Lu Impostu, a San Teodoro, quando un arresto cardiaco lo ha colto di sorpresa. Bruno Rossi, 57 anni, originario di Conegliano e residente a San Pietro di Feletto, è morto dopo una passeggiata tra gli scogli e un bagno rinfrescante. Nonostante il caldo torrido – circa 40 gradi – sembrasse sopportabile grazie alla brezza marina, il corpo di Bruno non ha retto.

Il racconto della moglie e i soccorsi

«Stava bene, era sereno», ha raccontato tra le lacrime la moglie Nadia Corinto, insegnante di scuola primaria. La giornata era iniziata come tante altre: una colazione insieme e poi la spiaggia. Bruno era rimasto sotto l’ombrellone a fare le parole crociate mentre Nadia si godeva il mare. Poi la breve passeggiata, l’annuncio di voler fare un tuffo. Non è più tornato. I soccorsi del 118, arrivati da terra, hanno tentato invano di rianimarlo per circa dieci minuti. È stato dichiarato il decesso sul posto.

Una vita tra lavoro, montagna e musica

Bruno era geometra, titolare di un’impresa edile molto conosciuta nel Coneglianese. Amante della montagna, era stato a lungo scialpinista del CAI di Conegliano, dove era iscritto da oltre 25 anni. La musica era un’altra delle sue passioni: suonava chitarra e pianoforte. Sposato con Nadia dal 2022, entrambi avevano figli da precedenti matrimoni. «Era la persona più buona della terra», ha detto la moglie.

Il dolore della comunità e l’intervento del sindaco

La notizia ha colpito duramente amici e conoscenti: «Un’anima bella, capace di vera amicizia». Il sindaco di San Pietro di Feletto, Cristiano Botteon, ha espresso vicinanza alla famiglia: «In questi momenti non possiamo fare altro che stringerci a Nadia e ai figli». Il fratello di Nadia è giunto in Sardegna per organizzare il trasferimento della salma e il funerale in Veneto.