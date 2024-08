Pensionata vince 5 milioni di euro con un Gratta e vinci a San Pellegrino Terme: la reazione

Una cliente di una tabaccheria di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, ha vinto 5 milioni di euro con un Gratta e vinci da 20 euro della serie 100X: è accaduto lunedì 19 agosto. Il 18 sarebbe il numero che ha cambiato la vita di una pensionata del luogo.

La vincita record a San Pellegrino Terme, la pensionata è tornata in tabaccheria per chiedere conferma della vincita

La fortunata cliente del negozio di viale Papa Giovanni XXIII sarebbe una pensionata che si è ripresentata con il biglietto vincente per chiedere conferma della vincita che le cambierà la vita. “La signora, che ha chiesto di restare anonima, è una cliente abituale. Acquista spesso le cartelle Gratta e vinci, così ha fatto lunedì ed è tornata a casa. Non aveva capito quanto aveva vinto” – ha spiegato il titolare Maurizio Vistalli.

“Abbiamo verificato insieme, la vincita era proprio da cinque milioni. La faccia che ha fatto? Non ha reagito in modo particolare. Forse non si è resa ancora conto della cifra che ha vinto. Poi è andata al bar come sempre”, continua il titolare.

Al bar dopo la conferma della vincita, un’avventrice: ‘Pare che non voglia dare tutto ai figli’

La fortunata vincitrice sarebbe una 70enne che pare abbia chiesto consigli sui social sul come spendere l’importante cifra. “Io saprei cosa fare. Pare che non voglia dare tutti i soldi ai figli” – ha riferito un’avventrice della tabaccheria di viale Papa Giovanni XXIII. Secondo alcune indiscrezioni la donna, su indicazione dei familiari, avrebbe già lasciato San Pellegrino Terme.