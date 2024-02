É stato revocato lo stato di fermo di Sagou Gouno Kassogue, il maliano che sabato 3 febbraio ha accoltellato 3 persone alla gare de Lyon di Parigi. L’uomo, con regolare permesso di soggiorno in Italia, si è avventato sui passanti prima con un martello e poi con l’arma da taglio.

Sagou Gouno Kassogue ha seminato il terrore alle gare de Lyon con martello e coltello: tre persone ferite

La decisione è stata adottata dalle autorità francesi in considerazione dello stato psichiatrico dell’accusato. Il fermo – secondo quanto si apprende dal pubblico ministero – è stato “revocato in seguito all’esame del comportamento” del maliano, che ha messo in evidenza “uno stato psichiatrico incompatibile con le misure coercitive. Per il momento è stato affidato all’infermeria psichiatrica della prefettura di polizia”.

Un gesto che tutto lascia pensare sia frutto dei “problemi psichiatrici” che lui stesso, appena arrestato, ha ammesso di avere e per i quali è seguito dagli specialisti a Torino: “sono venuto per uccidere” ha detto sotto interrogatorio.

Revocato il fermo per lo stato psichiatrico del maliano, a Torino era seguito da due specialisti

Gli inquirenti francesi invitano alla prudenza, visto anche che su TikTok c’è un account di cui sembra responsabile Sagou Gouno Kassogue, l’accoltellatore, in cui si dichiara un fortissimo risentimento contro la Francia. Nel Paese, a meno di 6 mesi dall’apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024, torna a salire la tensione nonostante il piano di prevenzione antiterrorismo Vigipirate non sia più a livello di “massima allerta” da un paio di settimane.

Non aveva precedenti in Italia, Paese in cui è arrivato nel 2016, ha chiesto asilo e ottenuto un regolare permesso di soggiorno nel 2019: “Un documento in corso di validità – ha confermato il prefetto di Parigi , Laurent Nunez – che gli consente di spostarsi in altri Paesi”.

Salvini accusa: ‘Era sbarcato a Pozzallo, non è la prima volta che una risorsa arrivata in Italia semina il terrore’

“Bisogna sospendere Schengen” ha tuonato il polemista di estrema destra Eric Zemmour. “Non è un fatto isolato, il governo non ci dà informazioni” fa eco François-Xavier Bellamy, capolista dei Républicains alle Europee. Polemiche anche in Italia, dove il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato che, Sagou Gouno Kassogue, l’accoltellatore “era sbarcato a Pozzallo il 22 agosto 2016, durante il governo Renzi. Non è la prima volta che una ‘risorsa’ arrivata in Italia semina il terrore in Europa”.