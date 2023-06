Perché Libero Mail non funziona

Dopo i disservizi di gennaio, Libero Mail e Virgilio Mail sono nuovamente down. Gli utenti hanno iniziato a segnalare i primi problemi su Downdetector nella serata di martedì 13 giugno con la posta elettronica out.

Libero Mail e Virgilio Mail down dalla serata di martedì 13 giugno

Si pensava ad una problematica temporanea ed invece le caselle e-mail delle due piattaforme sono ancora irraggiungibili. A tal riguardo Libero Mail e Virgilio Mail hanno tranquillizzato i propri utenti con un messaggio istantaneo che compare dopo aver inserito le credenziale. “Stiamo effettuando un intervento di manutenzione evolutiva. Ci scusiamo per il momentaneo disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi”.

Caselle e-mail irraggiungibili: ‘Stiamo effettuando interventi di evoluzioni evolutiva’

Nessuna ulteriore informazione è stata divulgata sulla tempistica dell’intervento con gli utenti che hanno manifestato il proprio disappunto sui social per i disagi provocati dal disservizio. Gravi disservizi per Italiaonline erano stati registrati domenica 22 e lunedì 23 gennaio con le caselle e-mail che sono rimaste a lungo down.