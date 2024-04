Tragico incidente in moto a Roma: Filippo muore a 21 anni, tamponamento per fare le foto

Il 21enne Filippo Barletta è morto a Roma all’alba di domenica 28 aprile, in un incidente stradale avvenuto in via di Boccea, in prossimità di via di Torrevecchia in zona Primavalle, dove viveva il giovane. La vittima viaggiava su una moto quando, per causa ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, ha perso il controllo del mezzo intorno alle 4:30. Inutili i soccorsi.

Filippo Barletta è deceduto in un incidente in moto in zona Primavalle, illeso l’amico

Filippo Barletta viaggiava in sella ad un motoveicolo Zontes zt 125, insieme ad un coetaneo. Nello schianto è morto sul colpo mentre l’altro è rimasto illeso. Pare non vi siano altri mezzi coinvolti nel sinistro. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma che stanno effettuando le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’altro ragazzo, visibilmente sotto choc, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti e da prassi è stato sottoposto ad alcoltest e drugtest.

Un automobilista provoca un tamponamento per filmare l’accaduto con lo smartphone

Nella carreggiata opposta si è verificato un incidente nello stesso istante perché un automobilista ha rallentato per filmare e scattare delle foto poco dopo l’intervento di un’ambulanza e di un’automedica di Ares 118. L’uomo che era alla guida con lo smartphone in mano non si è accorto della vettura davanti a lui e l’ha tamponata.