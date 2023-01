Libero mail non funziona, anche Virgilio mail down

Chi ha una casella di posta elettronica con Libero o Virgilio sta vivendo ore da incubo, soprattutto se attendeva email importanti per il lavoro o per le utenze da pagare (e non solo). Dalla sera di domenica 22 gennaio l’accesso email dei due portali sono inaccessibili con tutti i disagi del caso.

Utenti disperati: le mail di Libero e Virgilio inaccessibili dalla sera del 22 gennaio

“iI servizio Libero Mail è temporaneamente non disponibile. Stiamo lavorando per ripristinarlo nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio e ti invitiamo a riprovare più tardi” – la comunicazione del portale che da diverse ore fa disperare chi prova ad entrare nella casella email nella speranza che il servizio sia stato ripristinato. Analogo messaggio è stato pubblico anche da Virgilio.

Al momento non ci sono certezze sui tempi di ripristino del servizio con gli utenti disperati che su Twitter, attraverso l’hashtag Libero down, cercano disperatamente informazioni sulla tempistica. Sembra che il disservizio sia stato provocato da una problematica al data center. In un successivo avviso Libero e Virgilio hanno precisato: “È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto a un disservizio all’interno del nostro data center” – viene precisato.

‘Problema di natura tecnico interno al sistema, escludiamo potenziali attacchi hacker’

“Si tratta di un problema di natura tecnico esclusivamente interno, il che significa che escludiamo categoricamente potenziali attacchi hacker e che i dati dei nostri utenti, che sono il bene più prezioso, non sono in pericolo. Pertanto il servizio, una volta ripristinato, non genererà nessuna perdita per i milioni di account Libero e Virgilio mail, eccetto purtroppo l’elevato disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e di cui ci scusiamo, confidando in una risoluzione la più rapida possibile”.