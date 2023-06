Gabriele Lusini muore il giorno del compleanno: folgorato mentre fa pesca sportiva a Bibbiena

Ha lottato e rimasto aggrappato alla vita ma non ce l’ha fatta Gabriele Lusini. Il 21enne, residente a Chitignano, è deceduto nel giorno del suo 21esimo compleanno, martedì 13 giugno, in una stanza del reparto di rianimazione dell’ospedale Careggi, a Firenze, dove era arrivato in elisoccorso la sera prima.

Intorno alle 19:30 di lunedì 12 giugno il giovane stava praticando pesca sportiva lungo il torrente Archiano, che costeggia la pista ciclabile di Bibbiena (Arezzo), quando ha agganciato con l’amo della propria canna al carbonio un cavo della linea elettrica sovrastante con 220v rimanendo folgorato. Il ventunenne è andato in arresto cardiaco.

Alcuni passanti hanno allertato immediatamente i soccorsi con gli operatori sanitari della Pubblica assistenza del Casentino che hanno effettuato il massaggio cardiaco prima del trasporto in elisoccorso al Careggi.

Gabriele Lusini si era diplomato all’Itis Fermi ed aveva iniziato a lavorare in un’azienda di Bibbiena. La pesca sportiva era la sua grande passione. Per praticarla si recava spesso a Soci, il paese dove vivono i nonni. Sportivo a 360 gradi, giovava come difensore nella squadra del Bibbiena e praticava calcio a 5. In segno di lutto il palacalcetto Gambineri ha chiuso le sue porte e sulla pagina Facebook ha dedicato un pensiero a Gabriele Lusini.