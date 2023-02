Piazzola sul Brenta, pasticcini e bottiglie per festeggiare l’ultimo giorno di lavoro: muore d’infarto

La festa per l’ultimo giorno di lavoro nella ditta dove aveva lavorato per 30 anni è finita in tragedia. Michele Barco, originario di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, si è accasciato davanti ai colleghi ed è morto martedì 31 gennaio.

Michele Barco stroncato da un malore sotto lo sguardo dei colleghi

L’operaio 58enne si era presentato alla Belvest, ditta che si occupa di abbigliamento, con i pasticcini e delle bottiglie per festeggiare ed iniziare a vivere una nuova vita dopo anni di sacrifici e lavoro. Il destino è stato crudele con Michele Barco che ha accusato un malore, probabilmente un infarto, che l’ha stroncato in pochi minuti. Immediatamente sono state allertati i soccorsi che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo.

Il 58enne aveva portato i pasticcini per festeggiare il pensionamento con i colleghi

Non era sposato e non aveva figli, Michele Barco viveva insieme a mamma Gabriella ormai molto anziana a Piazzola sul Brenta, una città che non aveva mai voluto lasciare. Da 30 anni lavorava nella ditta specializzata nella confezione di abiti sartoriali. Per tanti era un prezioso punto di riferimento con diversi giovani che lo seguivano per apprendere il mestiere. Dai primi riscontri non sembra che l’uomo avesse particolari problemi di salute.