Piovono vermi dal cielo in Cina: video virale tra dubbi e teoremi

Piovono vermi in Cina. Non si tratta del titolo di un film tra horror e fantascienza ma di un strano fenomeno che ha interessato Pechino e altre città dello Stato asiatico. Nel video condiviso da Inside Paper strade e veicoli coperti da creature marroni che sembrano vermi.

Piovono vermi dal cielo, a Pechino costretti a ripararsi con gli ombrelli

Dalle immagini si vedono diversi residenti che hanno utilizzato l’ombrello per ripararsi dalla sgradevole pioggia di vermi. Secondo la rivista scientifica Mother Nature Network le creature viscide sono finite in un vortice di venti fortissimi. In molti sostengono che non sarebbero vermi ma di fiori di pioppo. Un’altra teoria, invece, è assai meno fondata e ritiene che questo fenomeno sarebbe legato alla cosiddetta “luna piena di vermi”, che è l’ultima luna piena dell’inverno dell’emisfero nord.

‘Rain of worms’ floods Beijing



A “rain of worms” flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the “animals” covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk — The Rio Times (@TheRioTimes) March 8, 2023

Dall’ipotesi dei venti fortissimi ai fiori di pioppo

Nonostante ciò, molti utenti sui social media sono rimasti sbalorditi dal fenomeno e hanno commentato e condiviso il video diventato virale. Nel frattempo un giornalista cinese Shen Shiwei ha affermato che il video era falso e che la città di Pechino non aveva assistito a precipitazioni negli ultimi tempi. “Sono a Pechino e questo video è falso. Non piove in questi giorni”.

Ma c’è chi insiste sulla teoria dei vermi se si verificano condizioni meteorologiche specifiche. “È raro ma non impossibile che i lombrichi cadano dal cielo durante la pioggia, un fenomeno chiamato “pioggia di lombrichi”.