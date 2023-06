Pomeriggio 5, l’Humanitas ripulirà l’appartamento dell’insegnante accumulatrice di Salerno

Lieto fine per la vicenda dell’accumulatrice di Salerno che aveva chiesto aiuto a Barbara d’Urso. Le telecamere di Pomeriggio 5 accesero i riflettori sull’appartamento di Maria Luisa in Corso Garibaldi con l’insegnante in pensione, rimasta vedova, che viveva in condizioni igienico sanitarie precarie. “Sono andata un po’ in depressione quando è morto mio marito” – aveva raccontato nel corso del talk show di Canale 5.

Maria Luisa con le volontarie dell’Humanitas

Maria Luisa aveva lanciato un appello a Pomeriggio 5, venerdì 9 giugno inizieranno le operazioni di bonifica

L’appello di Maria Luisa è stato prontamente raccolto dal presidente dell’Humanitas di Salerno Roberto Schiavone e dai suoi volontari. Venerdì 9 giugno, ddlle ore 8 si recheranno nell’appartamento per ripulirlo di tutti gli oggetti che la donna aveva accumulato nel tempo.

La storia di Maria Luisa è stata raccontata dagli inviati di Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara d’Urso, dopo che i vicini di casa della donna si erano lamentati dei cattivi odori che arrivavano dal suo appartamento. Immediato l’intervento del Comune, dell’Asl, e dei vigili urbani. Intervento che ha visto Maria Luisa lasciare la casa per essere trasferita in una struttura dove ora vive pulita e serena.

Accumulo di rifiuti in casa

Il presidente Schiavone: ‘Speriamo di ripristinarlo in tempi breve così potrà tornare a viverci’

“Abbiamo deciso come Humanitas di raccogliere l’appello lanciato da Barbara d’Urso e di aiutare Maria Luisa. Per questo inizieremo i lavori di pulizia dell’appartamento, sperando di riuscire a ripristinarlo così che lei possa ritornarci al più presto” – ha riferito il presidente Schiavone. Nel frattempo l’insegnante in pensione vive in una struttura messa a disposizione dal comune.