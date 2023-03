Paderno Dugnano: accumulatrice trovata morta, madre mummificata in una cassa per la pensione

I vicini avevano allertato i carabinieri perché da giorni non avevano notizie di Sabina Ghirello, 64enne residente a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Quando i militari si sono recati nella villetta bianca al 3 di via dei Mille hanno fatto una doppio macabra scoperta.

I vicini hanno allertato i carabinieri perché non vedevano Sabina Ghirello da tempo

La donna era morta, probabilmente a causa di un malore, ed il suo corpo era già in stato avanzato di decomposizione tra un cumulo di oggetto in quanto accumulatrice seriale. Per gli uomini dell’Arma non è stato agevole muoversi nel caos di quell’abitazione sommersa da mobili e cianfrusaglie di vario genere. Non è passata, però, inosservata una cassapanca sigillata con nastro isolante. I militari l’hanno aperto e si sono trovati di fronte ad una agghiacciante scoperta.

All’interno c’era il cadavere della mamma di Sabina Ghirello. La 90enne Pasqualina Munerato è stata trovata mummificata. Si ipotizza sia deceduta da quasi un anno visto che i vicini hanno raccontato di non vederla da prima dell’estate 2022. La figlia aveva raccontato di averla trasferita in una casa di riposo in provincia di Verona. Invece la donna era in casa con la figlia, che dopo il divorzio era tornata a vivere con i genitori, che ha continuato a percepire regolarmente la pensione.

La 64enne aveva riferito ai conoscenti di aver trasferito la madre 90enne in una casa di riposo

Il padre era deceduto nel 2008 e nel cortiletto della villa è ancora presente, avvolta in un telo bianco, una vecchia Seat che la 64enne non guidava. I carabinieri volevano avvertirla della morte della figlia ma non hanno trovato elementi utili per risalire alla Rsa. Da qui il nuovo blitz nella casa di Paderno Dugnano giovedì 23 marzo con la tragica scoperta.

La donna e la madre erano molto riservate ed uscivano solo per recarsi al supermercato. Sabina Ghirello si occupava del gatto e aiutava Pasqualina Munerato a coltivare il piccolo orto in giardino. In passato aveva lavorato in un negozio di fiori ma sembra fosse disoccupata da tempo e che l’unica fonte di sostentamento fosse la pensione della madre accreditata su un conto al quale la 64enne poteva accedere.