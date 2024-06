Ponte San Nicolò, bambina di 3 anni cade in un canale di scolo durante il pic nic e muore

Una bambina di 3 anni, Jeanne Nguefac Kemgou, è caduta in un canale di scolo ed è morta annegata a Padova. Il dramma si è verificato domenica 23 giugno a Ponte San Nicolò, una zona della periferia. La famiglia stava facendo un pic-nic con alcuni amici quando la piccola si è allontanata ed è scomparsa. Poi la tragica scoperta.

La piccola Jeanne Nguefac Kemgou si è allontanata ed è caduta nel canale durante il pic nic in famiglia in località Roncajette

I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco erano intervenuti su richiesta del “118”, in località Roncajette, in comune di Ponte San Nicolò per la caduta di Jeanne Nguefac Kemgou all’interno del canale di scolo. La piccola si trovava lì con il padre 39enne camerunense e residente a Padova, la madre altri connazionali per fare un pic nic.

Dalla ricostruzione dei militari, la piccola si è allontanata cadendo nel canale. Nonostante l’immediato intervento dei presenti e del personale medico del “118” la bambina, trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova, è deceduta poco dopo nonostante i tempestivi soccorsi.

La bimba è deceduta poco dopo il ricovero all’ospedale pediatrico di Padova

“Una tragedia, un fatale incidente, che tocca anche la comunità sannicolese. Conosciamo alcune delle famiglie, sono persone perfettamente integrate e stimati professionisti, sappiamo che hanno scelto Ponte San Nicolò come luogo di ritrovo perché vivono lo spirito di accoglienza e rispetto della nostra comunità” – ha dichiarato il sindaco Gabrele De Boni.