Il 31 gennaio si festeggia anche San Giovanni Bosco, il fondatore della Pia Società di S. Francesco di Sales, detta comunemente dei Salesiani. Originario di Castelnuovo d’Asti e figura amatissima. Fu attivissimo nell’educazione cattolica dei giovani. Poco alla volta aprirono oratori festivi, collegi per studenti, ospizi per artigiani, scuole diurne e serali, missioni fra gli infedeli in tutte le parti del mondo. Morì il 31 gennaio 1888 a Torino.

San Giovanni Bosco, dai giochi di prestigio alla missione per l’educazione dei giovani: fondò i Salesiani

Di origini umili, Giovanni Bosco nacque a Becchi, frazione di Murialdo presso Castelnuovo d’Asti, da una povera famiglia di agricoltori. Perse il papà in tenerissima età con la madre, Margherita, che dedicò tutta la sua vita al lavoro ed ai suoi doveri cristiani. Con i suoi giochi di prestigio fin da ragazzino attirò l’attenzione dei coetanei e dei giovanissimi anche per la sua grande umanità e pietà cristiana. Tra mille sacrifici riuscì a terminare gli studi ecclesiastici nonostante la contrarietà dei familiari. Fu ordinato sacerdote nel 1841.

Da quel momento ha iniziato la sua missione che era esclusivamente dedicata all’educazione dei giovani. Riuscì ad acquistare un terreno a Valdocco, all’epoca nella zona periferica di Torino, dove radunava i suoi ‘birichini’. Dopo i Salesiani istituì per le fanciulle le Suore di Maria Ausiliatrice che operano in tutto il mondo e affiancano i sacerdoti. Di seguito una preghiera per chiedere una grazia a San Giovanni Bosco oggi 31 gennaio.