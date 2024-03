Previsioni Pasqua e Pasquetta, cosa accadrà dopo l’arrivo del Ciclone della Colomba

Tempo instabile per il week end della Domenica delle Palme ma per il lungo ponte pasquale arrivano buone notizie per chi farà una gita fuori porta o spera di fare il primo tuffo a mare. Per le prossime ore è previsto l’arrivo di un nuovo ciclone che dominerà la settimana santa.

Week end della Domenica delle Palme con tempo instabile, settimana santa caratterizzata dal maltempo

É quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. “Venerdì 22 marzo questi locali acquazzoni scivoleranno velocemente dalle regioni centrali verso il Sud dove si fermeranno per parte della giornata”. Ma è soprattutto dal weekend delle Palme che il tempo diventerà capriccioso con temporali anche forti sabato al nord e piogge verso le regioni centrali adriatiche domenica. Da lunedì 25 marzo, poi, arriverà un nuovo ciclone che porterà un ulteriore peggioramento con forte maltempo almeno fino al Giovedì Santo.

L’anticiclone subtropicale irrompe sull’Italia da Venerdì Santo: Pasqua e Pasquetta quasi estive e con l’ora legale

Pasqua rovinata? Tutt’altro, analizzando le mappe a lunga scadenza, sembra proprio che dopo il Ciclone della Colomba arriveranno ampi spiragli di ottimismo: dal Venerdì Santo in poi, gradualmente, tutta l’Italia potrebbe essere raggiunta da un robusto campo anticiclonico subtropicale. Con l’anticiclone subtropicale in arrivo, l’Uovo di Pasqua regalerebbe tanto sole e addirittura il primo caldo importante del periodo.

Domenica 31 marzo, giorno della Santa Pasqua, poi entreremo anche nel periodo dell’Ora Legale: se tutti gli ingranaggi previsionali si incastreranno, potremo vivere una Pasqua e una Pasquetta quasi estive e con tanta luce fino.