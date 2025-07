Sasso insanguinato accanto al corpo: Franka Ludwig e un giallo che affonda le radici sul Monte Falterona

Donna trovata morta a San Godenzo

La 52enne ritrovata da una passante in una località isolata

Mercoledì 2 luglio, la tedesca Franka Ludwig, 52 anni, è stata trovata senza vita lungo una strada sterrata nel bosco di Castagno d’Andrea, a San Godenzo (Firenze). Scoperta la mattina da una pensionata che passeggiava con i cani, il suo corpo era riverso a terra, accanto a un grosso sasso intriso di sangue: un dettaglio che ha subito orientato gli investigatori verso piste aggressive.

La donna tedesca era in tenuta sportiva e non aveva con sé documenti. É stata riconosciuta da un’amica che la stava aspettando per fare una passeggiata in montagna proprio sulla direttrice del monte Falterona. La vittima risiedeva in Toscana con il suo compagno .

Lesioni compatibili con un’aggressione?

Il medico legale ha dichiarato incompatibili le ferite con una caduta accidentale. Sul cranio sono presenti lesioni profonde, analoghe a quelle causate da un colpo violento. Di conseguenza, la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio, mentre la Guardia Forestale e i Carabinieri di Pontassieve lavorano al caso raccogliendo campioni dal sasso e bastoni circostanti per operare test di DNA e impronte.

Tre piste in corsa

Omicidio con arma contundente , possibile una pietra usata per colpire.

, possibile una pietra usata per colpire. Investimento da veicolo , forse un camion per legname transitato sulla sterrata.

, forse un camion per legname transitato sulla sterrata. Caduta accidentale, meno probabile, ma ancora al vaglio come spiegazione alternativa.

I testimoni chiave

La donna era in compagnia del compagno e di un’amica per una gita estiva. È emerso che si sarebbe allontanata dal gruppo, forse ritrovandosi in una zona più appartata. Entrambi sono stati interrogati per ricostruire gli ultimi momenti trascorsi insieme. Anche le telecamere poste lungo le vie d’accesso al Monte Falterona sono sotto analisi.

L’autopsia come snodo decisivo

Nei prossimi giorni, l’autopsia all’Istituto di Medicina Legale di Careggi rivelerà se la causa della morte sia dovuta a traumi compatibili con omicidio o a un incidente. Gli esami dei tessuti e dei fluidi biologici potranno confermare la natura delle ferite e fornire dettagli agli investigatori.

La zona e le condizioni del sentiero

Nonostante la popolarità tra escursionisti e cercatori di funghi, l’area resta isolata. I transiti ridotti la sera e la distanza da strade principali rendono lo scenario favorevole a un’aggressione inconsapevole. I rilievi diagnostici saranno essenziali per chiarire se sia intervenuto un terzo.