Procida, cade dal balcone e muore giovane cuoco mentre passa il kebab alla vicina

Una tragica morte per passare il kebab che aveva da poco preparato alla vicina. Il 23enne Mustafa Kaya è caduto dal balcone al terzo piano di via San Rocco a Procida. Il dramma si è consumato la mattina di giovedì 17 maggio.

Mustafa Kaya si è sporto troppo dal balcone al terzo piano ed ha perso l’equilibrio

Il giovane turco, dopo aver vissuto in Germania, si era trasferito nell’incantevole isola della provincia di Napoli dove lavorava come aiuto cuoco in una nota struttura ricettiva. Tanti sacrifici svaniti in pochi istanti per un incredibile incidente. Secondo una prima ricostruzione Mustafa Kaya si è sporto troppo nel tentativo di passare il kebab alla vicina ed è precipitato dopo essere inciampato.

Sconvolta la compagna che viveva con lui nell’appartamento di via San Rocco. Il 23enne è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Pozzuoli dove è deceduto per le gravi ferite riportate.

Il 23enne turco lavorava come aiuto cuoco in un struttura di Procida, aperta inchiesta

Su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta con i carabinieri di Procida che hanno fatto i rilievi del caso ed ascoltato alcuni testimoni con gli inquirenti che propendono per l’ipotesi della caduta accidentale. La salma è stata trasferita al Policlinico Federico II per l’autopsia.

La tragedia ha sconvolto gli abitanti di Procida, che da anni avevano “adottato” Mustafa, apprezzato da tutti non soltanto per le delizie preparate in cucina. Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social in memoria del giovane cuoco.