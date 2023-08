Ragazza ricoperta di cioccolato tra i dolci del buffet, l’hotel del Golfo Aranci: ‘Fatto grave’

Un buffet in un hotel gallurese, con al centro della tavola una modella in costume da bagno ricoperta di cioccolato. È l’immagine choc che ha fatto il giro del web, diffusa il giorno di Ferragosto da Federico Mazzieri, manager milanese che stava pernottando al Voi Colonna Village di Golfo Aranci.

Le scuse del gruppo Voi hotels dopo l’episodio denunciato da un ospite della struttura

Sulla vicenda sono arrivate le scuse della catena alberghiera VOI hotel. “Indipendentemente da chi è stato coinvolto direttamente nell’accaduto, sentiamo la responsabilità e intendiamo in questo momento fare fronte direttamente ai commenti e alle critiche che stiamo ricevendo, riconoscendo che si tratta di un avvenimento grave che non rappresenta in alcun modo VOI hotels ei suoi valori ” – si legge nella nota stampa.

“Ci scusiamo nuovamente con tutti, perché il rispetto della persona è per noi prioritario e per non aver adeguatamente supervisionato in questa occasione. Ribadiamo il nostro impegno a garantire i valori che dichiariamo e a diffonderli con maggiore vigore in ogni paese in cui operiamo, per scongiurare che situazioni simili si possano ancora verificare “.

Il manager Federico Mazzieri aveva raccontato di essere rimasto senza parole quando si è trovato di fronte alla ragazza in costume ricoperta di cioccolato su un tavolo stesa in mezzo ai pasticcini del buffet. “Dopo il primo momento di sgomento mi domando: Voi hotel sta per Vera ospitalità italiana, ma cosa significa? Cosa ne pensano i manager di Alpitour (società a cui l’hotel è collegata)”.

Il manager che ha raccontato l’accaduto ‘Mia figlia mi ha detto che questo non è un Paese dove potersi realizzare’

Il professionista ha spiegato che si trovava in vacanza con la figlia di quattordici anni. “Il suo commento è stato: ‘Papà che schifo, questo non è un Paese dove potersi realizzare’. . Parlare di sostenibilità e di etica è molto semplice, rendere questi valori aziendali vivi nel quotidiano è sicuramente molto più difficile”.

Successivamente ha dichiarato ad alcune agenzie che per lui il caso è chiuso. “Rispetto ai miei post, alle scuse di Voi Hotels ed al successivo confronto con la direzione dell’hotel non credo ci siano altri argomenti da aggiungere”