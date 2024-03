Ragazzine scomparse nel ravennate, trovate in un B&B a Napoli Michelle e Sofia

I carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno e quelli del Nucleo Investigativo di Napoli, in stretto coordinamento con personale del Nucleo Investigativo di Ravenna, hanno rintracciato venerdì 29 marzo la 12enne Michelle Carlucci e l’amica 13enne Sofia Rivera Alvares, entrambe della provincia di Ravenna, che si erano allontanate la mattina del 27 marzo scorso, prima di entrare a scuola, senza dare notizie ai propri genitori.

Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares non si erano recate a scuola

Le ragazzine sono state trovate in un B&B al corso Arnaldo Lucci 148 nell’AIR Terminal Station di Napoli – Corso Lucci, non lontano dalla stazione ferroviaria centrale di Piazza Garibaldi. Le minori, in ottimo stato di salute, verranno affidate ai genitori che stanno per arrivare nella stazione carabinieri di San Pietro a Patierno. Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares risiedono ad Alfonsine e Cotignola, in provincia di Ravenna. Entrambi avevano spento i cellulari che poi erano stati localizzati nella zona di Napoli.

Localizzate nonostante avessero entrambe spento il cellulare

“Voglio ringraziare il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi, le due compagnie di Ravenna e Lugo, il Nucleo investigativo che in stretta sinergia con i Carabinieri di Napoli e sotto il coordinamento del Procuratore della Repubblica Barberini hanno ritrovato a Napoli le due ragazzine di Alfonsine e Cotignola allontanatesi mercoledì scorse dalla provincia di Ravenna” – così il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa che non ha mancato di elogiare la “straordinaria professionalità dei nostri militari”.

