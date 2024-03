Buon onomastico Amedeo oggi 30 marzo: immagini di auguri da condividere sui social

Si festeggia oggi, 30 marzo, S.Amedeo. Amedeo IX di Savoia nacque nel forte di Thonon conquistò il popolo non per la sua azione politica verso la quale non aveva mai mostrato grande passione. Tant’è che la sua attività fu fortemente condizionata dalle continue ingerenze del monarca francese Luigi XI, fratello della moglie, Violante di Valois.

Amedeo IX di Savoia osteggiato dai fratelli e condizionato dal re di Francia

Fu fortemente osteggiato dai fratelli e dai cugini che approfittarono dei suoi problemi di salute per dettare legge nei suoi domini. Resosi conto della situazione Amedeo decise di affidare il consiglio di Reggenza alla moglie, Violante. Una decisione che provocò la rabbia dei congiunti che lo fecero incarcerare salvo essere poi rilasciato su ordine del re di Francia.

Si ritirò a Vercelli dopo aver affidato la reggenza alla moglie

Risolta la diaspora, Amedeo decise di trasferirsi a Vercelli e si indirizzò, nella sua malattia, verso una profonda fede. Amatissimo dal popolo, verso il quale nutriva un grande attaccamento, aiutò i poveri del suo ducato tramite ingenti lasciti economici.

Aiutò i poveri elargendo ingenti lasciti economici, divenne terziario francescano

Ai piaceri mondani preferiva il soccorso dei bisognosi: il suo modo di vivere, estremamente parco ed austero, doveva forse sorprendere i contemporanei. Divenne terziario francescano. Fu tra i più accesi sostenitori della crociata che avrebbe dovuto esser bandita da Papa Pio II per liberare Costantinopoli, da poco caduta in mano turca.

Fu beatificato da Innocenzo XI

Francesco di Sales, Roberto Bellarmino e Maurizio di Savoia si prodigarono molto per la sua causa di beatificazione. Fu papa Innocenzo XI che ne concesse il culto, nel 1678. La cappella del Beato nella cattedrale di Vercelli fu progettata dall’ingegnere ducale Michelangelo Garovenel 1690, e realizzata da Francesco Aprile di Carona.

Il significato del nome

Significato del nome. Amadeus ovvero “qui amat Deum” che significa letteralmente “amare Dio”. Varianti del nome: Amadis, Amadigi. Amedeo ha il dono di influenzare positivamente il prossimo. Persona solitaria, saggia e prudente.

