Edoardo Galli fermato al confine con il Montenegro, il padre svela dove voleva andare

Dove voleva andare Edoardo Galli. Era arrivato in pullman fino al confine del Montenegro il 16enne di Colico che da giovedì scorso aveva fatto perdere le proprie tracce e ritrovato venerdì 29 marzo alla Stazione Centrale di Milano. “Era diretto in Grecia all’isola di Keros, non sappiamo il perché. Forse perché è un posto piccolo e isolato, cercava il caldo” – ha detto il padre del 16enne a Chi l’ha visto?. “Ci andremo insieme”.

Ritrovato Edoardo Galli, il papà: ‘Era diretto in Grecia all’isola di Keros’

A seguito dell’attivazione di tutti i canali di cooperazione internazionale di polizia da parte dei carabinieri del Comando Provinciale di Lecco, il giovane è stato controllato la notte del 27 marzo dalla polizia croata al confine di Karasovici-Sutorina. Vistosi ‘scoperto’ lo studente del Nervi Ferrari ha deciso di far rientro in Italia, presumibilmente sempre in autobus, dove è stato riconosciuto grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dei carabinieri nei giorni scorsi e diffuse da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo quanto risulta ai carabinieri della stazione di Colico, che per 8 giorni hanno lavorato alla ricerca del ragazzo, Edoardo Galli in tutti i suoi spostamenti sarebbe sempre stato da solo. Il giovane ha fatto rientro a Colico con la famiglia e sarà sentito nei prossimi giorni dalla procura di Lecco.

Leggi anche