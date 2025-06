Monterotondo, 75enne travolto e ucciso davanti casa mentre conversa con un amico

Drammatico incidente a Monterotondo, 75enne investito e ucciso

L’incidente avvenuto in via Adige ha provocato anche un ferito grave

Tragedia sulle strade di Monterotondo, comune della provincia di Roma, dove nelle prime ore di domenica si è verificato un drammatico incidente stradale. Un uomo di 75 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre si trovava a pochi metri dalla sua abitazione in via Adige.

Investito mentre chiacchierava con un amico

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano si trovava in compagnia di un amico, con il quale stava conversando sul marciapiede nei pressi di un bar. Erano circa le otto del mattino, quando improvvisamente un’auto ha travolto entrambi. Il 75enne, a causa della violenza dell’impatto, è stato sbalzato per diversi metri, finendo in un giardino condominiale adiacente alla carreggiata.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, l’uomo è deceduto poco prima dell’arrivo in pronto soccorso. Il suo amico, anch’egli investito, è stato ricoverato in condizioni gravi, ma non risulta in pericolo di vita.

Il conducente è indagato per omicidio stradale

Alla guida dell’auto, secondo quanto riferito dai Carabinieri, vi era un uomo che potrebbe aver perso il controllo del veicolo. Le prime ipotesi indicano l’eccessiva velocità come possibile causa dello sbandamento. L’auto è stata sottoposta a sequestro, e il conducente è stato identificato e sottoposto ai test tossicologici di rito.

Attualmente risulta indagato per omicidio stradale, almeno come atto dovuto in attesa degli esiti completi delle analisi. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

Indagini in corso: i due erano fuori dalla carreggiata

Particolare inquietante della vicenda: le due vittime si trovavano apparentemente fuori dalla carreggiata, il che rende ancora più grave l’accaduto. Le indagini in corso dovranno chiarire se il conducente sia uscito improvvisamente dalla sua corsia invadendo l’area pedonale. Al vaglio degli inquirenti anche eventuali distrazioni al volante o l’uso del cellulare.

I Carabinieri di Monterotondo, insieme ai tecnici della polizia scientifica, hanno effettuato i rilievi sul posto e stanno ascoltando i testimoni presenti in zona al momento dell’incidente. Non si esclude anche l’acquisizione di immagini da videocamere di sorveglianza installate nei pressi del bar.

Una tragedia che si aggiunge a un bilancio già pesante

Con questo ennesimo dramma, il bilancio delle vittime della strada a Roma e provincia sale a oltre 60 dall’inizio dell’anno, con 43 morti registrati solo nell’area urbana della Capitale. Un dato che conferma l’emergenza sicurezza sulle strade, aggravata da comportamenti spesso imprudenti o illegali alla guida.

Il sindaco di Monterotondo, in una nota ufficiale, ha espresso cordoglio alla famiglia della vittima e ha promesso massimo impegno per fare luce sull’accaduto. Nel frattempo, la comunità locale si stringe intorno ai parenti dell’uomo deceduto, sconvolta da una tragedia avvenuta in una tranquilla domenica mattina.

In attesa di giustizia

Mentre la Procura di Roma coordina l’inchiesta, il conducente resta sotto osservazione delle autorità. Gli inquirenti attendono l’esito delle analisi tossicologiche e della perizia tecnica sull’autovettura per valutare le eventuali responsabilità penali.

In un Paese dove troppo spesso la cronaca racconta di vite spezzate sull’asfalto, episodi come quello di Monterotondo rilanciano il tema della sicurezza stradale e della necessità di controlli più severi.