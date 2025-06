Finché morte non ci separi: sposa arriva in chiesa su un carro funebre

Singolare cerimonia di nozze in Brasile, sposa arriva a bordo di un carro funebre

Una cerimonia da brividi in Brasile: sposa arriva al matrimonio a bordo di un carro funebre

In Brasile, vicino a San Paolo, un matrimonio fuori dal comune ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Daniela Signor, 33 anni, ha scelto di raggiungere l’altare a bordo di un carro funebre bianco, decorato per l’occasione con uno striscione su cui campeggiava la frase in portoghese “Até que a morte nos separe” — Finché morte non ci separi.

Il motivo di questa scelta apparentemente macabra? Un omaggio romantico alla storia d’amore con il marito, Apollo Scariot, 31 anni, impresario di pompe funebri. La coppia ha voluto trasformare in simbolo d’amore quello che per molti rappresenta solo la fine: “I funerali sono parte della nostra storia, è così che ci siamo conosciuti”, ha spiegato lo sposo, sorpreso dalla risonanza mediatica ricevuta.

Una passione nata… tra le esequie

La storia tra Daniela e Apollo inizia nel modo più inaspettato: nel 2023, durante il funerale di un conoscente. Daniela notò per la prima volta Apollo mentre lui era al lavoro. Rimasta colpita, decise di rivederlo… partecipando ad altri funerali organizzati dall’impresa funebre di Scariot. “Pensavo: ‘Abbraccerò la famiglia in lutto solo per poterlo vedere’, capisci?”, ha confessato Daniela in un’intervista a Jam Press.

Per oltre un anno, Daniela ha frequentato cerimonie funebri sperando che lui si accorgesse di lei. Quando finalmente i due hanno iniziato a parlare, Daniela gli ha svelato tutto. “Mi ha detto: ‘Come ho fatto a non notarti prima?’ Era sempre così concentrato sul lavoro”, ha raccontato la sposa.

Il giorno del sì… con il carro funebre

Al momento del matrimonio, la coppia ha deciso di celebrare le proprie origini in modo simbolico e sincero. “Tutti erano scioccati all’inizio, ma durante le promesse abbiamo raccontato la nostra storia, e allora tutto è diventato chiaro”, ha dichiarato la sposa.

Il carro funebre, bianco con una striscia blu e uno striscione adattato all’occasione, è diventato così parte integrante della cerimonia. Non una provocazione, ma un gesto d’amore e di autenticità. Un messaggio chiaro: anche la morte, in questa storia, è stata solo l’inizio di qualcosa di meraviglioso.

Dalla cronaca nera alla cronaca rosa

Il gesto teatrale ma carico di significato ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando reazioni contrastanti tra chi ha visto nella scelta un simbolo romantico fuori dagli schemi e chi l’ha trovata inquietante. Ma per i protagonisti non ci sono dubbi: la loro storia d’amore non è nata in modo convenzionale, e il loro matrimonio non poteva essere diverso.