Reddito di cittadinanza, arriva lo stop via sms e scattano le proteste, Acerbo: ‘Tifiamo per la rivolta’

In occasione del pagamento dell’ultima rata di Reddito di cittadinanza ai percettori che hanno già fruito di 7 mensilità nel 2023, l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), “con un sms o e-mail, ha informato gli interessati della sospensione del beneficio come previsto dalla norma. Il beneficio è stato sospeso a 169mila percettori.

L’Inps ha comunicato lo stop via sms del Reddito di cittadinanza a chi ha già percepito 7 mensilità

In particolare – chiarisce l’Istituto in una nota -, nella sintetica comunicazione, è stato anche ricordato che, nell’eventualità della presa in carico dei servizi sociali, la sospensione sarà revocata. L’ipotesi riguarda esclusivamente le persone che versano in un particolare stato di bisogni complessi e di difficoltà di inserimento sociale o lavorativo.

“Le famiglie a cui questo governo sta togliendo il reddito di cittadinanza fanno bene a protestare come sta accadendo a Napoli. Non devono però prendersela con i dipendenti dell’Inps che non hanno alcuna responsabilità ma con il governo ei partiti della destra che tagliano il reddito ” .

Il segretario regionale di Rifondazione Comunista: ‘Fanno bene a protestare come sta accadendo a Napoli’

Così Maurizio Acerbo, segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista, coordinamento dell’Unione Popolare. “La comunicazione via sms spero faccia esplodere una rivolta che sarebbe sacrosanta contro questo governo dei ricchi e dei prepotenti. Il taglio del reddito è una misura infame e sarebbe grave se non ci fossero proteste. Tifiamo la rivolta”