Reggio Emilia, chiede di prescrivere ricetta medica e scopre che per il Fisco è morto

“Ho contattato nei giorni scorsi il mio medico per farmi prescrivere alcuni farmaci e ho scoperto, non riuscendo il dottore a farmi le ricette, una cosa curiosa”. Per il Fisco è morto, ma lui è vivo e vegeto. È la storia di Pietro Fanticini, 75enne imprenditore in pensione di Reggio Emilia.

“Per il Fisco sono deceduto lo scorso anno. Tramite il commercialista ho provveduto a verificare con l’Agenzia delle Entrate la mia posizione: niente da fare”. L’equivoco sarebbe stato generato dal fatto che un suo omonimo, sempre residente a Reggio Emilia, è deceduto nel dicembre 2022. Per l’Erario però sono morti entrambi con qualcuno che evidentemente ha fatto confusione.

Pietro Fanticini prova a prenderla con filosofia: “Da quando l’ho scoperto mia moglie Franca, ormai vedova, piange cantando sul divano di fianco a me mentre mi ricorda i 55 anni passati insieme. I miei figli, tramite Whatsapp, mi chiedono la consistenza dei beni lasciati in eredità.

Il mio medico è disperato perché ha un paziente in meno. Devo ancora capire se l’Inps mi bloccherà la pensione. Spero solo che l’Agenzia delle Entrate smetta di farmi pagare tasse e imposte visto che mi hanno dato per morto…”.

Poi rimarca gli aspetti grotteschi di una vicenda consumatasi nell’era di massima espansione della digitalizzazione: “In tutto questo, trovo piuttosto grave e degno che nel 2023 un cittadino venga dichiarato deceduto senza alcun controllo e sulla base esclusiva di nome e cognome.

E ora i costi per la mia resurrezione presso anagrafe, Ssn, Agenzia delle Entrate, Inps chi li sosterrà? Sarà possibile infondermi nuova linfa vitale in tempi strettissimi o dovrò sottopormi a visita medico-legale per accertare la mia esistenza in vita?”.