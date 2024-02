Reggio Emilia, uccide la madre e si toglie la vita lanciandosi nella gola degli Schiocchi

Il cadavere di un’anziana donna, l’84enne Silvana Bucci, è stato ritrovato all’interno di un’auto, apparentemente con ferite da arma da taglio, in una zona impervia e boscosa a Schiocchi del Cerreto, comune di Ventasso, alto Appennino reggiano. Non lontano, in un burrone, un secondo corpo, quello di un uomo più giovane, il figlio 66enne Gianni Dughetti.

L’84enne Silvana Bucci è stata ritrovata all’interno dell’auto, Gianni Dughetti in un burrone a Schiocchi del Cerreto

Si ipotizza che l’uomo abbia ucciso l’anziana e si sia tolto la vita. Sono in corso accertamenti e sul posto per le indagini e i rilievi ci sono i carabinieri. Sulla vicenda indaga il pm Giulia Galfano. Non è escluso che la tragica decisione di farla finita sia maturata tra le mura domestiche, dopo un confronto fra le due vittime.

Madre e figlio erano residenti a Cervarezza, in provincia di Reggio Emilia. Il figlio avrebbe ammazzato la madre per poi attraversare la strada, scavalcare il guard rail e gettarsi nella gola degli Schiocchi. Il corpo dell’uomo è stato recuperato da vigili del fuoco e dal Soccorso alpino.