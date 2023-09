Strage Alessandria, Martino Benzi uccide moglie, figlio e suocera e si toglie la vita: trovato bigliettino

“Non stupitevi se questo blog presenterà contenuti incongrui con il pacato gentiluomo che dovrei e vorrei essere”. Così scriveva Martino Benzi, ingegnere di 66 anni, sul suo blog. In poche ore il professionista si è trasformato in uno spietato killer prima di togliersi la vita.

L’allarme è scattato dopo che Martino Benzi ha accoltellato Carla Schiffo all’Istituto Madre Teresa Michel e si è suicidato

La strage familiare si è consumata ad Alessandria mercoledì 27 settembre ed è emerso dopo che Benzi si è recato all’Istituto di cura e riabilitazione Madre Teresa Michel, in Piazza Divina provvidenza. ed ha accoltellato e ucciso la suocera, la 78enne Carla Schiffo, in giardino. Poi ha rivolto l’arma da taglio verso di sé e si è tagliato alla gola. Immediatamente è stato dato l’allarme ma entrambi sono morti sul colpi.

Gli inquirenti hanno cercato di rintracciare moglie e figlio dell’uomo, scoprendo quindi che la donna non era andata al lavoro e che il ragazzo non era a scuola. I militari si sono recati immediatamente nell’abitazione in via Lombroso ed hanno trovato i cadaveri di Monica Berta, 55 anni, e di Matteo Benzi, 17 anni. Le ferite mortali sulla moglie e sul figlio dell’omicida-suicida di Alessandria, a un primo sguardo risulterebbero anche in questo caso da arma da taglio.

Il giardino dell’Istituto di cura e riabilitano dove Martino Benzi ha ucciso la suocera e si è tolto la vita

Trovati privi di vita in casa Monica Berta e Matteo Benzi, rinvenuti diversi scritti dell’ingegnere che si raccontava su un blog

Probabile che l’uomo abbia ucciso prima la consorte ed il figlio e poi si sia recato dalla suocera. Ipotesi suffraga dal bigliettino che Benzi avrebbe lasciato prima della strage. In casa dell’uomo sarebbero stati trovati alcuni scritti relativi alle sue intenzioni ma nulla che, secondo gli inquirenti, faccia capire con certezza il movente della strage.

Gli inquirenti stanno cercando di acquisire elementi per ricostruire quanto accaduto e le ragioni che hanno spinto l’omicida-suicida ad agire in questo modo. “Si è deciso di fare un figlio a 50 anni, età in cui qualche mio compagno di scuola diventava nonno” – si legge sul blog. La moglie, Monica Berta era un’impiegata, mentre il figlio Matteo era uno studente di 17 anni dell’Istituto Volta ad Alessandria.