Rissa volo Ryanair, chiede di cambiare posto e si scatena l’inferno: atterraggio di emergenza a Marrakech

Rissa sul volo Ryanair partito da Agadir, in Marocco, e diretto a Londra. L’episodio risale a mercoledì 3 luglio con la tensione che è salita alle stelle per la richiesta di un passeggero di cambio posto in modo da poter stare vicino alla sua famiglia (moglie e figli).

Tensione alle stelle sul volo Ryanair Agadir-Londra, passeggero chiede di cambiare posto e si scatena una rissa

Il rifiuto della viaggiatrice di spostarsi (era vicino alla figlia) ha scatenato una discussione ed in pochi istanti si è passati dalle parole ai fatti. Una delle persone che era a bordo dell’aereo ha raccontato che due passeggeri sono venuti alle mani mentre un altro ha tentato disperatamente di separare i due contendenti.

“Cercavano di colpirsi a vicenda e si è generato un effetto a valanga che ha generato una rissa” – ha aggiunto. Nella zuffa è rimasta coinvolta anche un famiglia. Urla, spintoni e bambini che piangevano. Uno dei passeggeri ha accusato un malore e gli assistenti di volo gli hanno somministrato dell’ossigeno. Vista la situazione il pilota ha chiesto ed ottenuto di poter effettuare un atterraggio di emergenza a Marrakech, in Marocco.

Durante la zuffa una persona è stata colta da malore, il pilota è stato costretto all’atterraggio di emergenza a Marrakech

Dopo l’atterraggio è stata immediatamente chiamata l’assistenza medica e la polizia per quanto accaduto durante il volo RUK3034 appena mezz’ora dopo il decollo. Un portavoce di Ryanair ha confermato che “un piccolo gruppo di passeggeri ha creato problemi”.

“L’equipaggio ha chiamato in anticipo sia l’assistenza medica che quella della polizia, che hanno accolto l’aereo all’arrivo a Marrakech. Il piccolo gruppo di passeggeri turbolenti è stato poi fatto scendere dall’aereo dalla gendarmeria dell’aeroporto.” I viaggiatori sono rimasti bloccati in Marocco per oltre due prima di ripartire per Londra.