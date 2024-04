Ritrovata la 12enne Dayana Martinez dopo l’appello della madre a La vita in diretta

É stata ritrovata poco prima delle 18:00 di oggi Dayana Martinez, la ragazzina di 12 anni scomparsa da Busto Arsizio, in provincia di Varese, dalla prima mattinata di lunedì 8 aprile.

Dayana Martinez rintracciata alla stazione di Milano-Cadorna, confermata l’ipotesi di allontanamento volontario

La ragazzina è stata rintracciata alla stazione di Milano-Cadorna. Adesso si trova negli uffici della Polfer in attesa di essere riconsegnata ai genitori. Dayana sta bene e ha confermato l’ipotesi dell’allontanamento volontario da subito ipotizzata dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio che, velocemente, ne hanno ricostruito gli spostamenti. La 12enne, invece di andare a scuola, ha preso un treno da Busto diretto a Milano. Gli inquirenti l’hanno visto dai filmati delle telecamere.

Da un confronto con familiari e amici è emerso che due potevano essere le destinazioni finali della ragazzina: Padova, dove vive un adolescente amico di chat, oppure Napoli, dove vive il fidanzato. I militari hanno rintracciato il giovane padovano che ha fornito all’Arma la posizione Snapchat della 12enne che è stata poi geolocalizzata in Cadorna. Le telecamere hanno permesso agli agenti Polfer di trovarla tra i pendolari e portarla al sicuro.

Decisiva la posizione Snapchat fornita da un amico, l’appello della madre a La vita in diretta

Pochi istanti prima la mamma aveva lanciato un appello durante la trasmissione La vita in diretta di martedì 9 aprile. La madre ha spiegato che la mattina accompagnava Dayana fino a metà strada per poi portare l’altro figlio a scuola. “Ieri doveva vedersi con alcuni compagni a 500 metri da casa per andare a scuola insieme. L’amica poi mi ha detto che non era andata a scuola. Prima di uscire era tranquilla, abbiamo pregato insieme e le ho dato un bacio prima che uscisse”.

La madre temeva che la ragazzina fosse stata avvicinata da qualcuno. “Non ha mai fatto cose del genere, è una ragazza molto tranquilla”. Pochi istanti dopo è arrivato il lieto fine.