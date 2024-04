Come sta Tonia Romano, la naufraga si è ritirata da L’Isola dei Famosi dopo lo sbarco in Honduras

In extremis ha dovuto rinunciare al grande sogno. Tonia Romano è sbarcata in Honduras per partecipare a l’Isola dei Famosi. La sua avventura doveva iniziare con 48 ore d’anticipo rispetto ai naufraghi vip ma al momento di collegarsi con la playa dove sono stati collocati i Nip, Vladimir Luxuria ha annunciato il forfait dell’avellinese per motivi di salute.

Tonia Romano fa chiarezza sul ritiro da L’Isola dei Famosi: ‘Ho preferito tutelare la mia salute, la situazione non è grave’

Su Fanpage alcuni familiari avevano manifestato la loro preoccupazione per non essere riusciti a contattare la congiunta che via social ha chiarito cosa fosse accaduto attraverso la persona che gestisce il suo profilo Instagram.

“Cari amici, come avete saputo in Honduras ho avuto un problema. Ho preferito non partecipare a L’Isola per tutelare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta dando tutto il supporto possibile non lasciandomi mai sola e di tutto ciò li ringrazio infinitamente”.

Anche il social media manager Jack ha tranquillizzato parenti e amici. “Fortunatamente sembra che Tonia stia bene e questa è la cosa più importante. Nel caso dovessero esserci altri aggiornamenti vi informerò subito sui profili social di Tonia”.