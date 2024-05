Michela avverte un malore e muore a 10 anni a Montecchio: disposta autopsia

Un malore improvviso, l’allarme dei genitori, l’arrivo dei soccorsi ed una situazione che è precipitata in pochissimo tempo nonostante le disperate manovre dei medici di salvare Michela Nunziata. La bambina di 10 anni è deceduta nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dov’era arrivata in fin di vita.

Michela Nunziata ha accusato un malessere e le sue condizioni di salute sono precipitate in poco tempo

La tragedia si è verificata a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, nel pomeriggio di giovedì 2 maggio. In via Franchini erano rapidamente l’ambulanza della Croce Arancione, l’autoinfermieristica di Montecchio e l’automedica reggiana.

Allertata anche l’eliambulanza. All’arrivo dei medici Michela Nunziata era già in condizioni delicate e dopo poco è andata in arresto cardiaco con gli operatori del soccorso che hanno praticato la rianimazione cardiopolmonare, il massaggio cardiaco, defibrillazione, ossigeno e ventilazione.

Le manovre di rianimazione e la disperata corsa in ospedale dove la ragazzina è deceduta

Attimi interminabili per i genitori con il cuore della bambina che non dava segnali di ripresa. Da qui la disperata corsa all’ospedale Maggiore di Parma dove i medici non hanno potuto far altro che certificare il decesso. Disposta l’autopsia dall’Ausl Reggio Emilia per accertare le cause del decesso. Inconsolabili mamma Tiziana e papà Angelo Nunziata. Sconcerto e dolore a Montecchio con l’intera comunità che si è stretta alla famiglia sconvolta per la terribile perdita. “Un altro angelo è volato in cielo troppo presto. Ora sei nelle braccia del tuo nonno, che si prenderà cura di te” – ha scritto la zia, Patrizia, su Facebook.