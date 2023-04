Ariano Polesine, Rkia uccisa per un tragico gioco del figlio di 8 anni con la pistola del vicino

Una drammatica ricostruzione per l’ipotesi più agghiacciante: sarebbe stato il figlio di 8 anni a far esplodere il colpo con la pistola del vicino che è risultato fatale a Rkia Hannaoui, 32 anni, nel pomeriggio di martedì 28 marzo. La donna fu rinvenuta sul pavimento della cucina nell’abitazione di campagna di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo.

Morte Rkia Hannaoui, dall’autopsia è emerso che il colpo non è stato esploso da distanza ravvicinata

I ragazzini chiesero aiuto al vicino che allertò immediatamente i soccorsi. In ospedale la prima svolta con la Tac che evidenziò la presenza di un proiettile nel cranio. Al momento della tragedia il marito della vittima era al lavoro come ripetuto più volte ai congiunti e agli inquirenti, sottolineando di aver raggiunto un’azienda rodigina che si occupa di materiale ferroso intorno alle 14. L’uomo ha ipotizzato fin da subito l’ipotesi dell’incidente ma dai primi riscontri sembra l’abbia fatto in buona fede.

Dall’autopsia è emerso che il colpo che ha ucciso Rkia Hannaoui non è stato esploso da distanza ravvicinata. In una nota stampa la Procuratrice della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, ha comunicato che è stato rilevato un foro d’ingresso nella tempia sinistra provocato da un proiettile calibro 22. Nei giorni scorsi le forze dell’ordine avevano sequestrato alcuni fucili da caccia che il vicino, Giacomo S, deteneva regolarmente in un capanno. All’appello mancava la pistola dalla quale è partito il colpo.

Il bimbo avrebbe recuperato l’arma nel casolare del vicino, la pistola trovata in un campo ad Ariano Polesine

L’uomo, forse per coprire i due bambini, aveva raccontato che la trentaduenne aveva battuto il capo sul pavimento per la debolezza in quanto non aveva mangiato per il Ramadan. Il bambino di 8 anni avrebbe scoperto dove si trovavano le armi del vicino ed avrebbe portato via l’arma dal quale è partito accidentalmente il colpo. La pistola è stata poi nascosta in un terreno vicino all’abitazione. Da appurare se la buca l’abbiano scavata i ragazzini.