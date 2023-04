GF Vip, la rivelazione di Signorini su Brenda Asnicar fa sognare i fan de Las Divinas

Il percorso di Oriana Marzoli al GF Vip è stato caratterizzato da frasi cult e tormentoni. La venezuelana, seconda classificata nel reality, non ha mai nascosto la sua passione per Las Divinas, il brano simbolo de Il mondo di Patty interpretata da Brenda Asnicar.

Alfonso Signorini durante la finale del GF Vip: ‘Brenda Asnicar ha fatto il provino per il reality’

In occasione dell’ultimo atto del Grande Fratello Vip, di lunedì 3 aprile, Alfonso Signorini ha fatto una sorpresa all’influencer che ha avuto l’opportunità di esibirsi con il corpo di ballo del programma di Canale 5 sulle note del suo brano favorito. Dopo la performance Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione su Brenda Asnicar dopo che Giulia Salemi ha sottolineato che i social sono esplosi per Il mondo di Patty in prima serata con Las Divinas.

“Abbiamo fatto un provino con Brenda Asnicar per fare il Grande Fratello Vip. Magari lo manderemo in onda questo provino e lei ci segue tantissimo perché Brenda è diventata sempre più italiana” – ha affermato il direttore de il settimanale Chi.

Una dichiarazione che ha infiammato il web con diversi fan dell’attrice e cantante argentina che sperano di vederla nella casa più spiata degli italiani nella prossima edizione del reality.