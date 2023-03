Ariano Polesine, 32enne trovata in fin di vita dai figli: ‘Mamma sta morendo’, il giallo del proiettile

“Aiuto, mamma sta morendo”. Una donna di 32 anni è stata ritrovato agonizzante in cucina dai figli di 8 e 11 anni un’abitazione di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. I due ragazzini hanno chiesto aiuto ad un vicino che ha allertato immediatamente i soccorsi.

L’allarme è scattato in un casolare in via Fine: i figli della donna hanno allertato un vicino

I sanitari, giunti in poco tempo nell’appartamento di via Fine, si sono resi conto che presentava una ferita alla testa. Una volta giunta in ospedale è stata effettuata in tempi celeri una Tac che ha evidenziato la presenza di un corpo compatibile con quello di un proiettile. La donna, che ora versa in fin di vita, potrebbe essere stata raggiunta da un colpo d’arma da fuoco.

Una vicenda che resta avvolta nel mistero visto che al momento dell’accaduto, verificatosi intorno alle 16 di martedì 28 marzo, sembra che in casa ci fossero solo i figli della trentaduenne che sembra non abbiano visto o sentito nulla che li facesse allarmare. Il padre era fuori quando è scattato l’allarme.

La trentaduenne presentava una ferita alla testa, dalla Tac è emersa la presenza di un proiettile nel cranio

L’uomo ha raggiunto immediatamente la partner in ospedale. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Rovigo, indagano per tentato omicidio. Al momento non risultato né indagati né sospettati per la misteriosa sparatoria verificatasi nel casolare di campagna di via Fine, ad Ariano Polesine. Transennato il tratto di strada che conduce al casolare mentre gli uomini della Scientifica hanno effettuato i rilievi del caso.