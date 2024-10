Roma, perde il controllo della moto e si schianta in un cancello: muore il 53enne Michele Cannone

Incidente mortale nel pomeriggio di venerdì 25 ottobre in via Giuseppe Gregoracci, in zona Tuscolano a Roma. Nel sinistro è deceduto il 53enne Michele Cannone.

Incidente mortale in zona Tuscolano, il 53enne ha impattato violentemente con la moto contro un cancello

Il conducente di una moto, una Honda Nc750, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo e ha colpito il cancello di un’abitazione privata. Inutili i tentativi di rianimazione dell’uomo, di 53 anni, deceduto subito dopo l’impatto. Sul posto pattuglie della polizia locale del VII Gruppo Tuscolano. Al momento nell’Incidente la moto risulta essere unico veicolo coinvolto ma sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Gli inquirenti potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per comprendere se Michele Cannone sia stato costretto a effettuare una manovra d’emergenza per evitare un ostacolo improvviso. Il 53enne è l’ennesima vittima della strada in un anno terribile per Roma e provincia. Sono 124 le persone che hanno perso la vita dall’inizio del 2024 con almeno la metà dei decessi che riguarda persone che erano in sella ad una moto.