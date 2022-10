Turiste belghe travolte e uccise a Roma: fermato il sospetto pirata della strada

Due turiste belghe 25enni, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, originarie di Menin nelle Fiandre, al confine con la Francia, sono state travolte e uccise sabato sera sull’A/24, lungo la rampa di accesso verso Roma – nei pressi di Tor Cervara, nella serata di sabato 8 ottobre. A distanza di 24 ore una persona è stata fermata una persona.

Le 25enni Jessy Dewildeman e Wibe Bijls si erano fermate a soccorrere degli automobilisti sull’A24

Le due ragazze erano impiegate nel settore della ristorazione ed erano venute nella capitale per trascorrere una vacanza insieme ma la loro giovane vita è stata stroncata da un pirata della strada che l’ha travolte per poi fuggire senza soccorrerle.

Secondo una prima ricostruzione le vittime viaggiavano su un’auto a noleggio con conducente e stavano rientrando in albergo quando si sono fermate per soccorrere alcune persone rimaste coinvolte in un incidente stradale. Jessy Dewildeman e Wibe Bijls sono scese insieme al conducente dell’auto ma sono state centrate in pieno da un altro veicolo che transitava a velocità sostenuta.

Nella terribile carambola sono rimasti ferite anche due persone, 40 e 45 anni, che erano rimasti coinvolti nel precedente incidente. Sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico Umberto I, mentre una donna è finita in codice giallo al San Giovanni. Sul posto anche Ares 118 vigili del fuoco e ambulanze, mentre la Polstrada ha chiuso al traffico la carreggiata verso il centro. I filmati delle telecamere di sorveglianza sono in fase di revisione per ricostruire l’accaduto.

Il conducente dell’auto che l’ha travolte non si è fermato a soccorrere le due ragazze belghe: c’è un fermo

Nella serata di ieri un sospettato è stato individuato e condotto in ufficio per accertamenti. La sua posizione è al vaglio. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta della Procura con gli inquirenti che hanno già ascoltato il conducente dell’auto noleggiata da Jessy Dewildeman e Wibe Bijls.

Le due amiche in Belgio avevano frequentato la scuola alberghiera Rhizo Hotelschool di Kortrijk. Wibe era una chef, Jessy lavorava in sala. Decine di messaggi di cordoglio sui social in Belgio per ricordare le due ragazze, partite pochi giorni fa per le vacanze italiane.