Rosario non ce l’ha fatta, il bimbo di Catania è morto dopo l’incidente in piscina a Malta

Un bambino italiano di 6 anni è deceduto dopo un tragico incidente a Malta. Il piccolo Rosario, originario di Catania, era rimasto ferito due settimane fa dopo essere finito in piscina.

Il bimbo era caduto nella piscina di una residenza privata, aperta inchiesta dalle autorità maltesi

Il bimbo era quasi annegato dopo essere caduto nella vasca in una residenza privata in via Sant’Andrea a Swieqi, nella regione settentrionale dell’isola il 13 maggio scorso. Dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto, era stato successivamente portato all’ospedale Mater Dei per ulteriori cure.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine da parte della magistratura e indaga la polizia locale. La drammatica notizia della morte di Rosario si è diffusa rapidamente nel quartiere di Catania dove il bimbo risiedeva provocando incredulità e sconcerto.