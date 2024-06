Barbara d’Urso annuncia il ritorno in tv durante la diretta della festa del Trapani e dà un indizio (VIDEO)

É tornata a condurre in abito corto e paillettes su Telesud per l’evento organizzato per celebrare la promozione in serie C del Trapani calcio e il ritorno in serie A del Trapani Shark di basket. Barbara d’Urso è stata protagonista della grande festa del Provinciale.

Barbara d’Urso ha condotto su Telesud il party per le promozioni del Trapani calcio in C e della squadra di basket in A

“Che accoglienza, sono onoratissima. É tutto questo grazie ad una persona. Tredici mesi fa è arrivato qui un pazzo che ha fatto degli investimenti importanti, ma ci ha messo anche il cuore… Col cuore” – ha riferito la conduttrice facendo riferimento al presidente del club siciliano, Valerio Antonini.

Barbara d’Urso a Trapani

Sul palco gli sportivi trapanesi hanno potuto applaudire i protagonisti della doppia impresa. Prima del concerto di Elettra Lamborghini, che ha chiuso la serata, Francesco Facchinetti ha raggiunto Carmelita sul palco. “Quanto sei bella, facciamo un applauso a questa grande artista perché per lei il tempo non passa mai. Hai attraversato generazioni e ne attraverserai” – ha detto il poliedrico artista che poi ha stuzzicato Barbara d’Urso sul suo futuro televisivo. “Facciamo partire qualche Ansa, dove ti vedremo in televisione”.

La conduttrice risponde a Francesco Facchinetti: ‘Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando’

La conduttrice televisiva ha provato a dribblare la domanda ma poi ha risposto. “Mi vedrete presto su un altro numero del telecomando che non è quello di prima”. Francesco Facchinetti ha provato a saperne di più. “Sul primo”. Barbara d’Urso ha scherzosamente affermato che il telecomando è lungo prima di andare via. “Ti lascio il palco”.