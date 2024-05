Chi è Garance Authié, la nuova fiamma di Fedez: mano nella mano al Gp di Monaco

Il primo avvistamento lo scorso marzo a Courchevel, poi diverse segnalazioni ma nessuna conferma dai diretti interessati. Questa volta però c’è uno scatto inequivocabile che immortala Fedez con la modella Garance Authié a Montecarlo durante il Gp di Monaco.

Uno scatto della modella anche nelle Stories di Fedez

Fedez sorpreso mano nella mano con Garance Authié

Nelle immagini si vede il rapper prendere per mano la ventenne e proseguire la suo fianco. Tra i due sembra esserci molta complicità. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Very Inutil People ed in pochi istanti ha fatto il giro del web. C’è anche un altro indizio che conferma la frequentazione tra il rapper e la francese. In uno scatto sul profilo pubblico di Fedez Garance Authié è immortalata di spalle.

La coppia era stata segnalata insieme a Parigi, Miami ed al Coachella. Questa volta però c’è qualcosa in più di un semplice rumors. Garance Authié è una statuaria modella francese. La ventenne è alta 1,80 ed è appassionata di danza. Authié è iscritta alla IE Business School di Madrid, Università con specializzazione in management e finanza.

Non è la prima volta che il rapper viene avvistato con la modella

Non ha mai nascosto il suo sogno di lavorare al cinema. Modella precoce visto che ha posato la prima volta all’età di 10 anni per un servizio fotografico. Ora con lei Fedez sembra aver voltato pagina dopo aver chiuso la relazione con Chiara Ferragni.