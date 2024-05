Cristian Caruso morto annegato in piscina a Castel Volturno: le ipotesi, la dedica degli amici

Un gioco finito in tragedia a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un 15enne è annegato nella piscina privata di un condominio in località Pinetamare. La giovane vita di Cristian Caruso si è spenta giovedì 16 maggio mentre stava festeggiando un compleanno con alcuni amici.

Il 15enne Cristian Caruso si è tuffato in piscina durante una festa di compleanno a Castel Volturno: l’ipotesi della congestione

Sul corpo del minore è stata disposta l’autopsia e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’indagine per accertare le cause del decesso, anche se dai primi accertamenti pare si sia trattato di un malore o di una congestione (pare avesse mangiato un panino poco prima del tuffo). Cristian Caruso, che frequentava l’istituto tecnico “Giulio Cesare Falco” di Capua, viveva nella località Brezza al confine tra i comuni di Grazzanise e Capua, insieme al papà e al fratello; aveva perso la mamma qualche anno fa. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini anche sulla gestione della piscina.

Sull’incidente sono intervenuti il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella e quello di Capua Adolfo Villani. “Siamo sconvolti – ha detto Petrella – non ci sono parole per dolori così atroci che sconvolgono un’intera famiglia, sono troppo grandi. Siamo vicini alla famiglia”. Villani ha parlato di “tragedie dinanzi alle quali si resta annichiliti”, esprimendo “condoglianze e vicinanza alla famiglia”.

‘Cristian vive’: la dedica degli amici davanti all’istituto tecnico Giulio Falco

Gli amici di Cristian Caruso l’hanno ricordato con dedica scritta su un lenzuolo posizionato sulla recinzione dell’istituto tecnico come luogo simbolico per un ultimo saluto: “Cristian vive” con tre cuoricini. L’adolescente aveva scelto l’indirizzo legato alle costruzioni aeronautiche perché sognava di lavorare in questo settore.