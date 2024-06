Orrore a Berlino, chiude bimba di 21 mesi nel trasportino per gatti e la lancia dal terzo piano

Una madre originaria di Berlino è sospettata di aver chiuso una bimba di 21 mesi in un trasportino per gatti e di averla gettata dal terzo piano di una casa ad Altglienicke (Treptow-Köpenick). La procura di Berlino sta ora indagando sulla donna con l’accusa di tentato omicidio con motivazioni vili, come annunciato martedì dalle autorità.

La bambina è stata soccorsa da un dipendente di una pizzeria, non è in pericolo di vita

La madre, 40 anni, è stata temporaneamente ricoverata in una struttura psichiatrica su richiesta del pubblico ministero. L’episodio si è verificato intorno alle 13:00 lunedì 10 giugno quando un uomo ha trovato la piccola sotto la finestra di un condominio ad Altglienicke. Si tratta di un dipendente della pizzeria Tony’s Fresh Berlin che era appena uscito per fare delle consegne. Pochi istanti dopo aver lasciato il parcheggio ha sentito un tonfo. Poco dopo l’orrenda scoperta.

La madre è stata ricoverata in una struttura psichiatrica

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi con la bambina che è stata trasportato in ospedale dove le sono state riscontrate gravi lesioni da caduta. Non sarebbe in pericolo di vita. L’altro figlio di 9 anni è stato affidato ai servizi sociali. La polizia tedesca ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio. Dai primi riscontri non sembra che la donna abbia agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.